Студентки из Богородского округа участвуют в смене во Владивостоке

Девять студенток Ногинского филиала Государственного университета просвещения представляют Богородский округ Подмосковья на программе «Я — педагог-лидер» во Всероссийском детском центре «Океан» с 4 по 24 апреля. В смене участвуют более 300 человек со всей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дополнительная общеразвивающая программа «Я — педагог-лидер» проходит на берегу Японского моря во Всероссийском детском центре «Океан». Ее организовали Государственный университет просвещения совместно с центром «Океан» при поддержке «Движения Первых» в рамках проекта «Сердце отдаем детям».

Участники пробуют себя в роли наставников, учатся работать с аудиторией и формируют собственное понимание профессии педагога. В программе — лекции и встречи с экспертами, работа в проектных группах, образовательные интенсивы, профессиональные пробы и выездные экскурсии.

Ребята уже познакомились с историей центра, приняли участие в музыкально-игровой программе «Океан — это мы!», обсудили педагогику как «профессию дальнего действия» и посетили церемонию открытия смены.

Главная цель проекта — помочь молодежи осмыслить профессию педагога как значимую и перспективную и получить первый практический опыт для осознанного профессионального выбора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.