Студентка колледжа «Подмосковье» представляет регион на чемпионате высоких технологий

С 21 по 25 июля на базе колледжа бизнес-технологий в Москве проходит итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата высоких технологий — 2025. В соревнованиях по компетенции «Цифровой двойник пациента» принимает участие команда Колледжа «Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Подмосковье представляет студентка второго курса направления «Сестринское дело» Василиса Хортова. Ее эксперт-наставник — преподаватель колледжа Сергей Чечуров. Команда будет проектировать медицинские информационные системы.

В рамках конкурсного задания участникам предстоит разработать модуль медицинской информационной системы, ориентированной на дистанционный мониторинг состояния пациентов. Решение будет включать технологию автоматизированного обзвона с помощью голосового помощника, анализ полученных данных и оповещение врача о потенциальных рисках ухудшения состояния больного.

На подготовительном этапе Василиса проработала бизнес-план проекта, определила цели и задачи платформы, изучила архитектуру системы и освоила основы программирования на платформе «1С».

Завтра участники приступят к выполнению практических заданий. По завершении трех дней работы они представят готовые решения жюри.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

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