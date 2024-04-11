Студентка из Орехово-Зуева победила во Всероссийском переводческом конкурсе

Студентка Орехово-Зуевского технического университета Татьяна Леснова одержала победу в третьем Всероссийском переводческом конкурсе (с международным участием) среди студентов вузов «POESIS-2024». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс проводится Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» имени Д. Ф. Устинова для развития традиции поэтического перевода в России, привлечения внимания студентов к этому особому виду художественного перевода и поддержки талантливой молодежи.

В пресс-службе ведомства отметили, что победа Татьяны не случайна. Она уже имеет в своем активе яркие победы и участие в переводческих форумах, что свидетельствует о ее таланте и целеустремленности. Сама студентка призналась, что очень рада своей победе и благодарна всем, кто ее поддерживал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.