Студентка из Королева стала победительницей конкурса «Научная Вселенная»

18 победителей третьего сезона научно-просветительского конкурса «Научная Вселенная» вернулись из поездки на космодром Восточный. В путешествие отправились школьники и студенты из Казани, Краснодара, Самары, Иркутска, Королева, Санкт-Петербурга, Перми, Москвы и других городов России. Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий. Конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения интереса к науке и привлечение талантливой молодежи к сфере исследований и разработок, сообщает пресс-служба организаторов.

Научное путешествие началось с посещения Астрономического центра с возможностью заглянуть под купол телескопа, осмотреть рабочее место наблюдателя и усвоить полученные знания на лекции-квизе.

Экскурсию на космодроме Восточный открыла трансбордерная галерея — высокотехнологичный комплекс, где сосредоточены транспортно-логистические и инженерные процессы по автоматизации всех стадий подготовки ракеты-носителя: от доставки и сборки основных модулей до подготовки к транспортировке на стартовую площадку.

Особое впечатление на ребят произвела мобильная башня обслуживания — уникальная в своем роде конструкция, существующая в единственном экземпляре и разработанная специально для космодрома Восточный. Башня позволяет обеспечить сборку и техническое обслуживание ракеты, а также производить заключительные проверки перед запуском. Экскурсоводы отметили, что именно эта башня стала для них одним из символов высокотехнологичной российской космической инфраструктуры.

«Поездка стала настоящим открытием. Я увидела процессы, которые раньше представляла только в теории, пообщалась с начальником стартового комплекса и оценила, как устроена отрасль изнутри. После экспедиции еще сильнее захотелось связать свою жизнь с наукой и космонавтикой, чем активно сейчас занимаюсь», — поделилась победительница трека «Освоение космоса», студентка 4 курса технологического университета им. А. А. Леонова в г. Королев Яна Санталова.

В рамках поездки на космодром Восточный победители стали участниками научно-просветительского мероприятия, посвященного новым перспективам освоения космоса. Ребята узнали не только об особенностях запуска космических кораблей, но и о перспективах межпланетных перелетов — плазменных двигателях, разрабатываемых Госкорпорацией «Росатом».

«Конкурс объединяет смелые идеи и инженерное мышление молодых исследователей, давая им возможность погрузиться в современные научные вызовы и технологии будущего. Поездка на космодром Восточный и знакомство с плазменными двигателями для ребят — это не просто знания, а шаг к развитию новых технологий, которые изменят не только космос, но и энергетику и транспорт на Земле, снижая экологическую нагрузку», — отметил Николай Климов, директор по науке и стратегии — директор отделения научного института «Росатома» в Троицке.

В ходе мероприятия начальник стартового комплекса «Ангара» Олег Баронецкий рассказал ребятам об особенностях строения и запуска ракет-носителей «Ангара».

