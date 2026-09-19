Студентка из Долгопрудного Елена Логинова сделала свой выбор

Молодое поколение выбирает свое будущее! Юная жительница Долгопрудного Елена Логинова сегодня, 19 сентября, впервые принимает участие в выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

«Для меня это очень важное событие, так как от каждого голоса, и моего в том числе, зависит будущее нашей страны. Многие мои сверстники, друзья и сокурсники также ответственно относятся к выборам и будут голосовать», — рассказала Елена.

Чтобы этот день запомнился, члены участковой избирательной комиссии подготовили для молодой избирательницы приятный сюрприз — памятный сувенир.

С18 по 20 сентября в Долгопрудном, как и по всей стране, проходят выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Сегодня — второй день голосования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.