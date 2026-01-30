Студентам в Рузском округе вручили тактические аптечки на Уроке Мужества

28 января в Тучковском филиале Московского Политехнического университета прошел «Урок Мужества» для студентов, где им вручили тактические аптечки. Мероприятие организовали ассоциация ветеранов СВО Московской области и фонд «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба администрации Рузского городского округа.

В Тучковском филиале Московского Политехнического университета состоялась встреча студентов с представителями Ассоциации ветеранов Специальной военной операции Московской области и фонда «Защитники Отечества». В мероприятии приняли участие руководитель Рузского отделения ассоциации Юрий Лысенков, социальный координатор фонда Татьяна Ванюшкина и активистки Молодой Гвардии Единой России.

В ходе встречи участники обсудили вопросы патриотизма, личной ответственности за судьбу страны и современные военные технологии. Особое внимание уделили использованию беспилотных летательных аппаратов и их роли в обеспечении безопасности. Студентам рассказали о современных подходах к тактической медицине и обучили основам оказания первой медицинской помощи.

В завершение мероприятия студенты получили тактические аптечки от Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев поблагодарил администрацию колледжа и партнеров за организацию встречи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.