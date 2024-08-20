Студентам колледжа «Московия» рассказали о сотрудничестве с «ВсеИнструменты.ру»

Профессиональный колледж «Московия» активно сотрудничает с предприятием ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ». Это партнерство направлено на развитие образовательных программ и практического обучения для студентов по направлениям подготовки: «Организация перевозок и управление на транспорте» и «Операционная деятельность в логистике». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Колледж «Московия» является одним из ведущих учебных заведений, реализующих программы в области логистики и управления цепями поставок. Сотрудничество с компанией открывает новые возможности для студентов и способствует развитию практических навыков.

В рамках сотрудничества студенты получают возможность проходить стажировки и практику в компании, что позволит им применять полученные знания на практике, а также это поможет им найти работу после окончания колледжа. Кроме того, для учащихся планируется проведение совместных мероприятий и мастер-классов.

«Наше сотрудничество открывает горизонты для студентов, сочетая теоретические знания с практическими навыками, что делает выпускников конкурентоспособными на рынке труда», — рассказал представитель колледжа.

Почти 40 студентов-выпускников 2023/2024 учебного года были трудоустроены на предприятие ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.