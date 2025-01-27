Студентам Богородского округа провели профэкскурсию на швейное предприятие

Студенты Ногинского колледжа по специальности «Швея» побывали на экскурсии на швейное предприятие «Текстиль М». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе визита им подробно рассказали о процессе швейного производства, продемонстрировали выпускаемую продукцию и познакомили с технологиями нанесения рисунков и эмблем на текстиль. Также студенты посетили участки, где осуществляется вышивка, и закройный участок.

Экскурсия вызвала у студентов неподдельный интерес. Ребята активно задавали вопросы о работе оборудования. В результате, девушек пригласили пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Такие занятия помогают юным специалистам понять суть будущей профессии, способствуют формированию профессиональных качеств. Соприкосновение с практической стороной профессии дает возможность лучше понять, что в ней нравится, а что может вызвать сложности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.