Студент Ступинского техникума участвует в национальном чемпионате

сегодня в 18:00

Студент Ступинского техникума им. А. Т. Туманова Артем Рабов принимает участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

30 октября в Москве состоялась церемония открытия национального чемпионата «Абилимпикс». Студент техникума Артем Рабов представляет учебное заведение в номинации «Веб-разработка (программирование)». Подготовка специалиста проходила под руководством опытного наставника, преподавателя Павла Сарычева. Он помогал разбирать сложные кейсы, выстраивать оптимальную стратегию выполнения заданий, а также морально готовил студента к высокому уровню конкуренции на чемпионате.

Ежедневные практические занятия стали основой подготовки. Особое внимание уделялось разработке полноценных программных решений «под ключ» — от построения архитектуры будущего веб-приложения до его разработки, отладки, тестирования и модификации.

«Я высоко оцениваю проделанную работу и уверен в силах Артема. Он — талантливый молодой человек с огромным потенциалом. Участие в таких соревнованиях — не только возможность продемонстрировать навыки, но и отличный стимул для дальнейшего профессионального роста», — отметил наставник Павел Сарычев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.