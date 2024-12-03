Студент Шатурского техникума награжден дипломом 2 степени во Всероссийском конкурсе
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В конгресс-центре ГК «Космос» (г. Москва) прошел очный тур IIV Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ», в котором принял участие студент Шатурского энергетического техникума. Евгений Пыльцын был награжден дипломом ll степени, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В этом году конференция собрала участников из разных уголков России. В рамках очного этапа конкурса проходила защита научных работ в форме докладов на заседаниях специализированных секций по разным направлениям. На конференции студент представил научную работу «Экологический туризм Шатурского района: перспективные направления развития».
Участие в конференции стало отличной возможностью для студентов узнать больше о современных исследованиях и обменяться опытом.
В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.