Студент Раменского колледжа завоевал «серебро» на конкурсе профмастерства ЦФО

Четверокурсник Раменского колледжа Рубен Акопян стал серебряным призером конкурса профессионального мастерства среди студенческих сервисных отрядов Центрального федерального округа. Соревнования проходили в Тамбове с 10 по 12 октября в рамках IX Слета и Спартакиады студенческих отрядов ЦФО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Студент специальности «Поварское и кондитерское дело» представлял Московскую область в компетенции «Поварское дело». Конкурс был направлен на выявление профессиональной компетентности и оценку качества подготовки будущих работников индустрии гостеприимства.

К участию в престижном региональном состязании Рубена готовили преподаватели специальных дисциплин колледжа А. Н. Арбузов и О. Н. Шабалина. Благодаря качественной подготовке и профессиональным навыкам Рубен смог занять почетное второе место среди участников из всего Центрального федерального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.