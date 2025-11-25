Студент подмосковного колледжа стал победителем Всероссийского молодежного конкурса

Студент специальности «Технология производства изделий из полимерных композитов» центра оборонно-промышленной подготовки Подмосковного колледжа «Энергия» Сергей Шульган одержал победу в XXIII Всероссийском молодежном конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На очном туре Сергей блестяще выступил с докладом на тему: «Полимеры как топливо для самолетов» в направлении «Химия» и был удостоен диплома 1 степени.

В своем докладе Сергей осветил роль полимерных лакокрасочных материалов в авиастроении. Он рассказал, что это защита от атмосферных воздействий и агрессивных сред, морозостойкость, гашение вибрации, терморегуляция и другое. Применение композиционных материалов позволяет снизить массу различных типов авиационной техники в среднем от 21 до 35 процентов. Также Сергей предложил более экономичные и экологически чистые технологии применения изделий из композитов в авиастроении.

«Это выдающееся достижение — результат упорного труда, глубоких знаний и таланта Сергея. За этим успехом стоит руководство и поддержка его наставника — преподавателя спецдисциплин Елизаветы Воеводиной. Благодарим вас за подготовку победителя! Желаем Сергею не останавливаться на достигнутом, покорять новые научные вершины и всегда верить в свои силы», — поздравила с успехом Надежда Близнякова, заведующая СП Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.