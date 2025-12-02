Студент из Серпухова стал одним из тройки лучших на соревнованиях в Китае

С 21 по 29 ноября студент 3 курса Серпуховского колледжа Алексей Ленгард, обучающийся по специальности «Технология машиностроения», и преподаватель специальных дисциплин Виталий Павлуша успешно представили Россию на Всекитайском конкурсе навыков по применению новых технологий в оборудовании и машиностроении по профессии «Оператор-наладчик пятиосевых многопроцессных числовых станков» среди студентов и мастеров колледжей. Конкурс проходил в городе Тяньцзинь (Китай). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В конкурсной борьбе Алексей Ленгард завоевал 3 место, продемонстрировав свои знания, навыки и умения в операторском мастерстве. На первом этапе соревнований Алексей создавал 3D-модель по представленному чертежу детали, на втором этапе занимался разработкой управляющей программы в САМ-системе с последующей симуляцией размещения инструмента, приспособлений и заготовки на станке. В заключительном этапе студент изготовил деталь на пятиосевом многопроцессном числовом станке.

Во время мероприятия для участников конкурса была организована программа краткого обучения по работе с современным программным обеспечением, инструментами и оборудованием, используемыми на соревнованиях. По окончании обучения всем участникам были вручены сертификаты. Преподаватели ознакомились с методиками и технологиями, используемыми в профессиональном образовании Китая, оценили сильные и слабые стороны своих учебных процессов.

Российские участники также посетили ведущие предприятия по производству роботов и Морской Тяньцзиньский колледж, который является одним из крупнейших колледжей Китая.

