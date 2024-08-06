Студент из Подмосковья выступит в финале чемпионата высоких технологий

Студент Ступинского техникума Артем Рабов представит Московскую область в финале чемпионата высоких технологий. Соревнования пройдут в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Учащийся будет соревноваться в компетенции «Специалист по анализу данных (BI-аналитик)». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Соревнования проводятся по компетенциям, сформированным на основе наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, которые востребованы в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.

Студенты научатся собирать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные с использованием специализированных инструментов и программного обеспечения. Учащиеся должны уметь создавать отчеты, дашборды, проводить прогнозирование и моделирование данных, а также выявлять тенденции и паттерны, которые могут помочь бизнесу в оптимизации процессов и увеличении эффективности.

Чемпионат соберет порядка 3 тыс. участников из 20 стран и 80 регионов России. Участники будут соревноваться в 12 компетенциях.

«Желаем студенту и его наставнику Павлу Сарычеву удачи в финале Чемпионата высоких технологий. Надеемся, что их усилия и усердие принесут заслуженные плоды и они смогут показать высокий результат, достойно представив Московскую область на этом соревновании», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.