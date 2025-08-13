Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 18:29

Студент Долгопрудного занял третье место в чемпионате России по пахоте

В Ленинградской области прошел 12-й открытый чемпионат России по пахоте. Студент Физтех-колледжа из Долгопрудного Григорий Ермаков под руководством наставника Нестеровой Дианы Сергеевны занял призовое 3 место в компетенции «Комплексная цифровая агроинженерия». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Григорий продемонстрировал не только отличные теоретические знания, но и практические навыки в области применения современных цифровых технологий в полевых условиях.

Миссия чемпионата - повышение культуры ведения сельского хозяйства, развитие современных технологий, популяризация аграрных профессий, привлечение молодых специалистов к работе в сельском хозяйстве, поддержка отечественных производителей сельхозтехники и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.