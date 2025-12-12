Студенческие отряды Подмосковья завершили трудовой семестр в Мытищах в декабре

В Мытищах прошла церемония закрытия трудового семестра регионального отделения Российских студенческих отрядов, собравшая более 400 участников и отметившая достижения молодежи за год, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

В Мытищах состоялась торжественная церемония закрытия трудового семестра регионального отделения Российских студенческих отрядов. В мероприятии приняли участие более 400 студентов. Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что движение студотрядов развивается с 2020 года и насчитывает свыше 7400 человек. В этом году 6388 студентов работали по девяти направлениям не только в Подмосковье, но и по всей России.

Активисты педагогических отрядов трудились в областных лагерях и федеральных детских центрах, сервисные отряды работали на теплоходах, в отелях и санаториях, а строительные и сельскохозяйственные отряды были задействованы на объектах по всей стране. Особые успехи подмосковные студенты показали на Всероссийском слете РСО в Красноярске и на мероприятиях Центрального федерального округа.

С февраля по март в регионе прошла патриотическая акция «Снежный десант РСО», в ходе которой студенты помогали ветеранам, семьям участников СВО и пожилым людям, а также проводили творческие и спортивные мероприятия. В мае состоялся форум «Летняя академия вожатых», а в сентябре — Всероссийская медиашкола студенческих отрядов.

В декабре стартовал проект «Авангард», направленный на круглогодичное трудоустройство студентов педагогических отрядов. На церемонии закрытия были награждены лучшие отряды и штабы региона, в том числе СПО «След», ТОП «Адреналин», ССО «Победоносец» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подводят итоги учебного года и объявляют рейтинг школ.

Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья. В их числе флагманы — физтех-лицей им. П.Л. Капицы и областная гимназия им. Е.М. Примакова.