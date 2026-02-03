Студенческие отряды Подмосковья помогли ликвидировать последствия снегопадов

Студенческие отряды и обучающиеся образовательных организаций Московской области приняли участие во Всероссийской акции «Снежный десант РСО», оказывая помощь муниципалитетам региона в уборке снега и благоустройстве территорий в январе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В январе студенческие отряды Московской области вместе с учащимися колледжей, техникумов и вузов региона присоединились к акции «Снежный десант Российских студенческих отрядов». Участники помогали муниципалитетам Подмосковья устранять последствия сильных снегопадов.

Студенты и педагоги работали в городах и поселках, расчищая снег на территориях социальных объектов, образовательных учреждений, больниц, парков, дворов и пешеходных зон. Акция прошла в Дмитрове, Клину, Солнечногорске, Лобне, Химках, Щелкове, Фрязине, Серпухове, Егорьевске, Мытищах, Звездном городке, Павловском Посаде и других муниципалитетах.

Значительный вклад внесли Губернский колледж, Щелковский колледж, Дмитровский техникум, колледж «Подмосковье» и Раменский колледж. Студенты участвовали как в локальных мероприятиях, так и в выездных акциях в других городах региона. В Серпухове обучающиеся Губернского колледжа совмещали трудовую помощь с профориентационной работой и благоустройством мемориала. В Щелкове студенты помогали у Вечного огня и объектов здравоохранения, а в Дмитровском техникуме в уборке участвовали сотни студентов и преподавателей.

15 и 16 января студенческие отряды работали в Звездном городке и Мытищах, где расчищали территории перед Крещенскими мероприятиями и встречей космонавтов, а также благоустраивали парк Стрекалова. 31 января помощь оказывали в Павловском Посаде и Сергиевом Посаде, где студенты совместно с волонтерами и молодежными организациями приводили в порядок социальные объекты.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев отметил, что участие в акции позволяет студентам получить опыт ответственности и взаимодействия с муниципалитетами, а также увидеть значимость своего труда.

Акция «Снежный десант РСО» продолжается. В ближайшее время студенческие отряды планируют новые выезды для оказания помощи и проведения профориентационных и просветительских мероприятий для детей и подростков.

