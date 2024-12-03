Строительство Никольского храма завершат в Подмосковье в течение 3 лет

Медицинский комплекс «Клиника памяти», Никольский храм и детский сад достроят в Подольске в течение 3 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего на территории округа в реестре более 60 объектов незавершенного и самовольного строительства. По части из них ведутся судебные разбирательства. А по тем, которые важны для жителей, особенно социальной направленности, стараются подобрать оптимальные решения.

Принято решение достроить ряд незавершенных объектов. Среди них: медицинское учреждение в деревне Сергеевке, дошкольное в Электромонтажном проезде, Никольский храм в Кузнечиках.

В Никольском храме в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, затем приступят к благоустройству прилегающей территории.

В округе демонтировали несколько строений, некоторые из них были признаны аварийными и находились в муниципальной собственности. Это расселенные многоквартирные дома, старая котельная на улице Суворова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.