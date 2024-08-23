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Строителей в Серпухове предостерегли от нанесения ущерба реке Речме

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольное мероприятие в городском округе Серпухов. Ранее в министерство поступило обращение местного жителя, который просил проверить законность земляных работ в деревне Сераксеево. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что сотрудники ведомства обследовали территорию, указанную в обращении.

«Установлено, что здесь, вблизи реки Речма проводит земляные работы ООО «Центр развития». При этом в водоохранной зоне реки складированы грунты, работ допущено изменение дна и берегов водного объекта, налицо нарушение природоохранного законодательства», — сказал министр.

По итогам контрольного мероприятия компании «Центр развития» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Минэкологии потребовало исключить риск нанесения ущерба Речме, ситуация остается на контроле министерства.

Министр напомнил, что недавно был установлен другой факт нарушения в отношении Речмы: в ходе проверки Серпуховской городской прокуратуры выяснилось, что индивидуальный предприниматель на Карповом пруду, образованном рекой, организовал автостоянку в водоохранной зоне, что запрещено Водным кодексом. За это нарушитель был оштрафован и пытался опротестовать наказание, однако суд подтвердил законность действий Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.