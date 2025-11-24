Страсть угасла: как меняются мужчины и женщины в отношениях

«Я сейчас говорю и о тех мужчинах, которые верные, которые любят свою жену, не ходят налево, но все равно им не хватает вот этой новизны, вот чего-то такого, что могло показать им другую грань в семейных отношениях и в сексе», — сказала специалист.

Женская сущность извечно связана с домом, приверженностью к устоям и упорядоченности. В интимной близости для нее не так важна новизна, как внимание партнера. Игнорирование ее потребностей, например, из-за увлечения компьютерными играми, может стать серьезной проблемой.

По мнению психолога, мужчины часто ищут новые ощущения, погружаясь, например, в порнографию. Это связано со стремлением испытать яркие эмоции и повысить градус возбуждения, которого, по их мнению, не хватает в отношениях с женой.

