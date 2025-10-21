«Странная муха»: комаров впервые обнаружили в Исландии

сегодня в 18:39

RUV: в Исландии впервые в истории появились комары

Комары впервые в истории были замечены на территории Исландии. Обнаруженный вид отличается особой устойчивостью к холодам, передает телерадиокомпания RUV .

О неожиданной находке сообщил энтомолог Бьерн Хьялтасон.

«В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху <…>. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал», — рассказал энтомолог.

Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил обнаружение трех комаров. Эксперт уточнил, что комары принадлежат к виду Culiseta annulata, который известен своей высокой устойчивостью к низким температурам.

