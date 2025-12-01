«СТРАНА.ua»: в Одессе перекрыли несколько улиц из-за блэкаута

«Сейчас они перекрыли Генуэзскую из-за того, что света нет уже восемь дней», — говорится в сообщении.

Ранее жители перекрыли дорогу в Одессе в знак протеста против отключений электроэнергии.

Ситуация в Одесской области остается критической. По данным украинского издания «Страна.ua», жители Арциза получили уведомления, что электроснабжение не будет восстановлено как минимум до 26 декабря 2025 года.

Перебои в Одессе и соседних областях начались после масштабной атаки ракет и дронов в минувшие выходные. В Минобороны РФ заявляли, что удары стали «зеркальным ответом» на попытки Киева атаковать российские танкеры и порты.

