Страдает КПД: почему нельзя ходить на работу в летних платьях, шортах и шлепках

Эксперт Надежда Коломацкая рассказала, насколько уместно с точки зрения делового этикета в жару отказываться от нижнего белья, носить открытые платья, шорты и майки на работу, сообщает Life.ru .

«С точки зрения делового дресс-кода недопустимо отсутствие нижнего белья как сверху, так и снизу. И обязательно наличие колготок в любое время года. Вообще, с точки зрения делового дресс-кода, открытая спина у платья на рабочем месте недопустима», — заявила специалист.

По мнению Коломацкой, важно помнить о том, что сотрудников ценят не за внешний вид, а за профессиональные качества. Согласно основам дресс-кода, в рабочих условиях запрещены даже кружева, рюшки, глубокие декольте и разрезы.

Более того, эксперт добавила, что из-за неподходящей одежды страдает КПД, падает производительность, потому что человек видит расслабленные платья, шлепанцы, шорты и мысленно настраивается на отдых. Руководителям, сотрудники которых нарушают этичный вид, специалист рекомендовала мягко объяснить, что это отвлекает от работы.