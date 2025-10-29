Стоматолог отсудил у конкурентов 117 тыс руб за скопированный рилс в Instagram*

Российский стоматолог наткнулся в Instagram* на рилс казахстанской стоматологии и с удивлением обнаружил, что ролик повторяет его собственную публикацию. Он подал в суд за нарушение авторских прав, сообщает Baza .

Россиянин когда-то опубликовал ролик «Кариес на молочных зубах опаснее, чем кариес на постоянных?». Спустя время он обнаружил, что казахстанские коллеги опубликовали точно такое же видео. При этом мужчина не давал согласия на использование своего контента.

Врач обратился в суд, его претензию приняли во внимание. Казахстанскую клинику уличили в нарушении авторских прав.

В ходе разбирательств правоохранители использовали данные об охвате и просмотрах, чтобы рассчитать сумму компенсации. Публикацию увидели более 37 тыс. человек, а ее просмотры превысили 49 тыс. В результате клинику, скопировавшую ролик, оштрафовали на 786 400 тенге (порядка 117 тыс. рублей).

Казахстанские стоматологи пытались оспорить это решение, но апелляционный суд признал решение первой инстанции законной.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.

