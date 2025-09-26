Столичным студентам рассказали об особенностях системы закупок Москвы

Москва ежедневно заключает от 1 до 3 тыс. госконтрактов и ведет постоянное совершенствование системы закупок, сообщил в ходе лекции в Университете Правительства Москвы руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Контрактная система Москвы — это живой механизм, который ежедневно формирует качество нашей жизни в мегаполисе. Для бесперебойного обеспечения города всем необходимым наши заказчики заключают более 500 тысяч сделок ежегодно, а в день их количество может составлять от одной до трех тысяч. Сегодня наша инфраструктура уверенно позволяет контрактовать такие объемы, так как все процедуры проходят в электронном виде. В ходе лекции мы также обсудили, как высокий уровень конкуренции в сфере госзаказа помогает делать город комфортнее, например, как определяются подрядчики для строительства новых дорог, оснащения школ и больниц, сохранения исторических зданий и памятников архитектуры», — уточнил Пуртов.

Столичный госзаказ является крупнейшим в стране. Его среднегодовой объем составляет почти 2 трлн рублей, а каждый 7-й рубль в российской системе закупок приходится на заказчиков Москвы.

Закупки товаров, работ и услуг малого объема для удовлетворения потребностей города столица проводит на Портале поставщиков. Это электронная площадка, которая помогает заказчикам оперативно получать качественную продукцию по оптимальным ценам, а поставщикам со всей России дает возможность масштабировать бизнес.

«Приоритетами развития контрактной системы Москвы до 2030 года являются ускорение закупочного цикла, оптимизация и упрощение работы контрактных служб, а также совершенствование процедур закупок малого объема, которое, среди прочего, предполагает расширение поддержки малого предпринимательства через систему госзакупок», — резюмировал Пуртов.

Столичная закупочная система стабильно демонстрирует высокую эффективность. Москва лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок.