Столичный суд взял под стражу гендиректора «Автодора» Рамиля Шайдуллина

Московский суд заключил под стражу генерального директора «Автодора» Рамиля Шайдуллина на почти два месяца. Об этом ТАСС рассказали в суде.

Решение принял Басмайнный райсуд. Гендиректора «Автодора» заключили под стражу на 1 месяц 19 дней.

Шайдуллина обвиняют по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса России («Присвоение или растрата»).

Ранее Басманный райсуд Москвы запретил определенные действия депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу. Его обвиняют по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса («Присвоение или растрата»). Малькевич, предположительно, фигурант дела о хищении около 30 млн рублей у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». Суммарно в деле пять обвиняемых.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.