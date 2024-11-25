Суд удовлетворил административный иск Роскомнадзора к «Собеседник-Медиа»*

Роскомнадзор требовал признания регистрации средства массовой информации недействительной.

Благодаря удовлетворению иска регистрация СМИ-электронного периодического издания «www.sobesednik.ru» от 24.12.2010 серия ЭЛ номер ФС 77-43277 была признана недействительной.

ООО «Собеседник-Медиа»* было внесено в реестр иностранных агентов в сентябре этого года. По данным Минюста РФ, издание распространяло ложную информацию, направленную на формирование негативного образа ВС РФ, а также выступало против СВО.

* Внесено в реестр иноагентов