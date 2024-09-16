Столичный суд приговорил вора в законе Чачибая к 15 годам колонии

Мосгорсуд провозгласил приговор в отношении вора в законе Давида Чачибая. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщается на Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, Чачибай организовал преступную группу. В 2020 году ее участники вымогали 15 млн рублей у потерпевшего. При этом они угрожали расправой ему и его семье.

Кроме того, было установлено, что обвиняемый, находясь в 2014 году в Турции, разговаривал по видеосвязи с несколькими криминальными авторитетами. За вором в законе тогда закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы в различных регионах страны.

Задержанного признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Суд приговорил вора в законе к 15 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве осудили мошенников, продававших несуществующие билеты на мероприятия. Одного из них приговорили к приговорили к 7,5 года тюрьмы.