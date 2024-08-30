Посоветуйте школьнику изучить профили одноклассников в соцсетях, чтобы лучше понять их интересы и увлечения. Это поможет ему стать частью коллектива и поддерживать актуальные темы в общих чатах и группах. Об этом РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Анна Филимонова.

«Посоветуйте школьнику посмотреть профили одноклассников в соцсетях. Так он сможет понять, чьи интересы ему близки. Иногда именно в интернете человек раскрывает себя как личность, рассказывает о своих хобби, мечтах, достижениях. Аналогичным образом коллектив будет интересоваться профилем вашего ребенка, ему надо быть к этому готовым», — сказала Филимонова.

Она добавила, что группа класса в социальной сети и общий чат в мессенджере помогут ребенку быть в общем информационном поле, понять, какие темы и события актуальны для всех.

«Совместное посещение внеклассных занятий, школьных мероприятий, кружков или секций поможет ближе познакомиться с одноклассниками в неформальной обстановке. Важно, чтобы занятия действительно интересовали ребенка, тогда ему будет легче найти единомышленников. Кроме того, любимое дело добавит уверенности в себе», — отметила психолога.

Филимонова также порекомендовала дать совет сыну или дочери в школьной столовой садиться за стол с новыми знакомыми. Общение в такой обстановке обычно формирует дружеские связи.