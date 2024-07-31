Столичные промышленники примут участие в бесплатных тематических семинарах

Московские промышленники смогут поучаствовать в образовательных онлайн-семинарах, которые направлены на обсуждение регистрации товарных знаков, вопросов и способов заключения сделок с интеллектуальными правами, обсуждение федеральных электронных сервисов и др. Мероприятия проводят в рамках специального просветительского проекта «Лекторий Роспатента», который организовала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что Москва ставит на развитие крупных производств высоких технологий мирового класса в тех отраслях, которые способствуют развитию российской промышленности, — станкостроении, космической отрасли, беспилотных авиасистемах, электромобилестроении, фармацевтики, фотонике и микроэлектронике.

«Для этого Москва предлагает промышленникам широкий пул мер поддержки. Например, производители могут получить статусы промкомплекса или резидента ОЭЗ „Технополис Москва“, которые дают значительные налоговые льготы. Вырученные средства промышленные предприятия инвестируют в увеличение объемов выпуска, исследования и разработку инновационной продукции, а также получение патентов на нее. Так, сегодня в сфере R&D занято свыше 300 тыс. москвичей», — сказал Анатолий Гарбузов.

На вебинаре 1 августа участникам расскажут о возможностях распоряжения исключительным правом, государственной регистрации объектов патентования, а также об охране промышленных образцов, полезных моделей и изобретений.

«Наша задача — донести до разработчиков и предпринимателей важность оформления интеллектуальных прав, рассказать о выгодах патентования. Патент — это конкурентное преимущество при осуществлении экономической деятельности, основа для коммерциализации инновационных разработок. А неохраняемая интеллектуальная собственность может стать предметом копирования и фальсификации. Только защищенный продукт закрепляет монопольное право на отечественных и зарубежных рынках», — отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Он добавил, что на данный момент под свидетельство о регистрации и патент можно получить финансирование и налоговые льготы. С прошлого года в Минэкономразвития России ведут Реестр малых технологических компаний. Благодаря ему открывается доступ к системе мер государственной поддержки без дополнительного сбора документов. Для входа в реестр нужен в том числе патент.

На семинаре 8 августа будут рассказывать об охране топологий интегральных микросхем, баз данных, программ для ЭВМ. Кроме того, коснутся темы особенностей распоряжения исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности и его регистрации в данной категории.

На сегодняшний день оборудование, машины, электроника, микросхемы и другие современные разработки московских промышленников помогают решать различные вопросы в целом ряде областей экономики. До 60% выпускаемой в Москве продукции используют в столичной агломерации, а остальную часть — в других регионах РФ и дружественных странах.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в Москве развивают производства и повышают инвестпривлекательность для российских промышленников. Действуют комфортные условия для крупных, средних и малых предприятий. Предпринимателям доступны свыше 20 системных городских мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Работают и антикризисные инструменты.

Москва — город с развитым производством. В мегаполисе работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, в которых трудоустроены более 725 тыс. человек. Каждый год открываются порядка 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных предприятий. Они выпускают различные товары, внедряют инновации и наращивают объемы выпускаемой продукции.