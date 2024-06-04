Столичное предприятие оцифровало плакаты советского и российского кино для выставки в рамках ПМЭФ

Московское предприятие на собственных планетарных сканерах оцифровала плакаты советского и российского кино для выставки «Национальные бренды БРИКС», приуроченной к проведению XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

С 6 по 8 июня экспозиция будет открыта в здании Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина (СПбАХ) на Васильевском острове. Партнером мероприятия выступает московская компания «ЭЛАР», которая оцифровала исторически важные плакаты и после создания цифровой версии их распечатала.

Около 30 плакатов предприятие оцифровало в высоком качестве. Это позволило точно передать все нюансы оригинала и использовать эталонные цифровые копии на выставке. Работа на сканерах проходит в бережном бесконтактном режиме, что при создании высококачественных копий обеспечивает безопасность даже для самых ценных и ветхих материалов.

В портфолио компании «ЭЛАР» сотни проектов по оцифровке, среди которых для ведущих музеев, архивов и библиотек страны. В собственной фабрике оцифровки предприятия более 300 профессиональными сканеров, специализированные информационные системы, внесенные в реестр российского ПО, а также собственное производство профессиональной сканирующей техники.

В Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развития производства. Также в столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.

На сегодняшний день предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами городской поддержки, в том числе целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов. На территории Москвы работает более 4,2 тыс. промышленных компаний, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно в мегаполисе открывают 40-50 средних и крупных, а также около 100 малых предприятий по производству различных товаров.

27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 5–8 июня 2024 г., в нем примут участие 136 стран. Традиционно ПМЭФ посещают представители компаний, региональные власти, официальные лица, политики и общественные деятели.