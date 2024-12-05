Столичная полиция предупредила об актуальных схемах кибермошенников

«Первое, что мы рассматриваем — это мошенничество по схеме двухкомпонентной атаки с использованием социальной инженерии. Отмечается рост гибридных воздействий мошенников после первой попытки обмана, которая как правило заканчивается неудачей. Преступники повторно выходят на контакт с жертвой представляясь сотрудниками правоохранительных органов или госструктур», — сказал Прасолов.

Он отметил, что преступники уточняют у жертвы, была ли ранее попытка обмана. Внимание человека усыпляется тем, что якобы он не купился на уловку злоумышленников. Далее ему предлагают «помочь следственным органам» в поимки жуликов или восстановить доступ к своему аккаунту. В конечном итоге мошенники пытаются получить у жертвы код-подтверждение от банка и доступ личному кабинету госуслуг.

«Сотруднику в мессенджере написал пользователь с личными данными и фотографией профиля как у руководителя, где работает сотрудник или откуда работник недавно уволился. Начав диалог с нейтральных вопросов, злоумышленник переходит к сути. Он попросит оказать содействие правоохранительным органам в проведении проверки и никому об этом не рассказывать, чтобы не подводить организацию», — добавил полицейский.

По его словам, далее жертве звонит другой человек, и он сообщает, что от лица жертвы проводятся незаконные финансовые операции и просит перевести деньги на якобы безопасный счет. Правоохранители в таких случаях просят самостоятельно перезванивать руководителям и уточнять задачи и поручения.

Другая из популярных схем обмана россиян выглядит следующим образом: к человеку приезжает курьер с доставкой. Как правило, приносят цветы и просто отдают. Затем через какое-то время ему звонят и просят назвать код из СМС, чтобы якобы подтвердить получение доставки и курьер мог закрыть отчетность. Таким образом, мошенники смогут получить доступ к персональным данным и оформить кредит.