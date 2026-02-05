Стипендиаты РЭО рассказали о своих исследованиях в области циклической экономики

Победители II научно-практической конференции «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд» активно занимаются исследованиями. Второкурсник РЭУ им. Г.В Плеханова Игнат Суханов и магистрантка РГУ им. А. Н. Косыгина Екатерина Шевякова изучают свойства полимеров, чтобы дать им вторую жизнь, передает пресс-служба РЭО.

Проект Игната Суханова решает сразу две задачи: возвращает вторичный полиэтилен во вторичный оборот и ускоряет естественное разложение материала после использования. В биоразлагаемую основу старого пластика вводят PBAT/PCL. Так получается контролируемый синергетический эффект. Вторичный полиэтилен усиливает нужные свойства, например, прочность, или наоборот — делать материал более доступным для микроорганизмов. А заодно — снижает себестоимость, что очень важно для реального внедрения вместо обычного пластика. Фактически старый пластик используется, чтобы помочь новому разложиться быстрее. Это практичный шаг для отраслей, где одноразовая упаковка пока незаменима.

Екатерина Шевякова посвятила проект разработке полимерных биоразлагаемых пленок на основе природного сырья (полисахаридов хитозана и фукоидана) для упаковки пищевых продуктов или съедобной упаковки, с антимикробной активностью и улучшенными физико-механическими свойствами. Для получения пленок используются растворные технологии (водные растворы) и природные технологические добавки. Разработанные сшитые пленки на основе хитозана и фукоидана представляют собой комплексное решение экологической проблемы упаковочных материалов. После использования они могут быть возвращены в биологический цикл. Данная модель реализует принцип экономики замкнутого цикла, обеспечивая переход от линейной модели к устойчивой циркулярной системе, где упаковка становится ценным ресурсом для новых биологических циклов, а не отходами.

«Растущий интерес студентов к теме экономики замкнутого цикла воодушевляет крупнейших игроков отрасли. Проекты показывают высокий уровень подготовки и реальное стремление молодежи искать технологические решения для экологических задач как страны, так и планеты. Для нас важно поддерживать такие инициативы — именно за молодежью будущее», — сказали в пресс-службе РЭО.