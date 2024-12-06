Стильная одежда от дизайнеров: что подарить женщинам на Новый год

Эксперты сделали подборку женской одежды и аксессуаров от российских дизайнеров, вдохновленных символом 2025 года — зеленой деревянной змеей. В них можно нарядиться на праздник или подарить близким, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

Например, можно купить костюм из брюк и лонгслива. Он будет отличным подарком и хорошим нарядом для встречи Нового года дома. Оверсайз крой дает свободный силуэт, а он сейчас на пике популярности. Из-за мягкой ткани обеспечивается комфорт и легкость ношения. Цвет костюма можно выбрать в бледных зеленых оттенках и дополнить яркой обувью и аксессуарами.

В подарок можно также приобрести сумку. Это универсальный аксессуар для создания стильного образа. Сумка среднего размера будет универсальной для повседневного использования и праздников.

Кардиган с пайетками может стать отличным подарком для тех, кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность. Например, вещь, выполненная из вискозного трикотажа с добавлением металлизированной нити, отличается уникальным сиянием.

Для праздничной вечеринки еще хорошо подойдут яркие зеленые туфли. Кто-то посчитает зеленый сочный цвет неуниверсальным, но он прекрасно подойдет к большинству праздничных и повседневных нарядов разных цветов. Такие туфли отлично сочетаются как с вечерними платьями, так и с элегантными брючными костюмами, джинсовыми юбками, создавая стильный и запоминающийся образ.

Добавить зеленого в образ можно с помощью жакета. Он добавит образу актуальности и создаст праздничное настроение.

При празднике на улице не обойтись без верхней одежды. Можно присмотреть себе теплую куртку или пуховик актуального зеленого цвета. Выбирать наряд можно на любой вкус и бюджет — винтаж или новые модели.