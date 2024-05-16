Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс массового рационализаторства

Минэкономразвития России совместно с «Агентством развития навыков и профессий» открыли прием заявок на «Всероссийский конкурс массового рационализаторства». Он проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда».

На конкурс принимаются предложения по улучшению деятельности компании. Важно, чтобы они имели экономический или иной положительный эффект. Предприятия и их работники без ограничений по возрасту и профессиям могут подать заявки с 15 мая до 15 сентября 2024 года. Конкурс проходит второй раз, в 2023 году в нем приняли участие более 1 500 рационализаторов из 123 компаний.

«Одна из задач национального проекта «Производительность труда» — сформировать культуру непрерывных улучшений. Она основана на вовлеченности каждого сотрудника в работу по повышению эффективности предприятия. Внедрение рационализаторских предложений позволяет найти внутренние резервы для развития бизнеса и в полной мере задействовать человеческий капитал компании. Участники конкурса сформируют движение рационализаторов, сегодня оно охватывает более 47 тыс. человек», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

По словам гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, всероссийский конкурс массового рационализаторства направлен на развитие рационализаторской деятельности на предприятиях нашей страны, в том числе на формирование среды для обмена лучшими практиками и совершенствование компетенций работников, готовых повышать эффективность производственных процессов своей организации.

Участников оценят по девяти номинациям. Кроме того, будут выбраны лучший молодой (до 35 лет включительно) и опытный (от 55 лет включительно) рационализаторы. Осенью призеров пригласят в Екатеринбург на торжественную церемонию награждения в рамках Кубка производительности и рационализации. Все конкурсанты получат сертификат участника и доступ к обучающим материалам по развитию рационализаторских навыков.

Более подробная информация об участии, номинациях, сроках проведения и обучающей программе доступна на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.