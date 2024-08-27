Стартовал прием заявок на московский технологический конкурс «Роботизация»

В Москве стартовал прием заявок на участие в новом технологическом конкурсе «Роботизация», об этом сообщила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Российские инноваторы смогут представить свои разработки крупнейшим компаниям отечественного рынка. Для участия они должны до 29 сентября заполнить анкету на сайте проекта и подробно описать в ней детали и преимущества своего продукта или работающего прототипа.

Как отметила Сергунина, авторы самых перспективных разработок смогут протестировать их на площадках компаний городского и федерального уровня. Среди них — транспортные, производственные и ИТ-предприятия.

Она добавила, что отечественные решения позволят бизнесу снизить издержки и улучшить качество своих товаров и услуг. С финалистами заказчики заключат договоры о сотрудничестве, пилотировании и внедрении инноваций.

Среди партнеров конкурса — ОАО «РЖД», «Корпорация развития Зеленограда», ассоциация «Цифровые технологии в промышленности», ООО «Яндекс. Облако», АО «Глонас», оператор мобильной связи и другие. Компании заинтересованы в создании технологий с применением ИИ, бытовых, медицинских и производственных роботов, проектов умного города.

Московские технологические конкурсы — один из востребованных инструментов поддержки российских разработчиков. В этом году эксперты уже оценили решения по направлениям «Медиаоборудование» и «Строительные технологии».