Стартовал прием заявок на конкурс-премию «Безграничные возможности»

В 2026 году проводится Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности». Мероприятие направлено на признание достижений граждан с инвалидностью, а также выявление и поддержку лучших практик создания доступной и инклюзивной среды, сообщила пресс-служба Минцифры России.

Конкурс проводится при поддержке Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и координации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Программа включает 12 номинаций, объединенных в два тематических направления: «Люди без границ», посвященное личным и семейным достижениям, и «Норма жизни», предусматривающее оценку практик организаций, некоммерческого сектора, бизнеса и региональных команд.

Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. К участию приглашаются граждане РФ, семьи, организации, образовательные учреждения, общественные объединения и региональные команды.

Старт конкурса и прием заявок начинаются 2 октября 2026 года. Прием заявок в регионах продлится до 30 ноября 2026 года. Финалисты будут определены в несколько этапов, включая региональную оценку, оценку профильными федеральными органами исполнительной власти и экспертную оценку. Финал и награждение победителей запланированы на 21–23 апреля 2027 года в Москве.

Подробная информация об условиях участия и порядке подачи заявок размещена на официальном сайте: безграничные-возможности.рф. Дополнительные материалы доступны в социальных сетях: ВКонтакте, МАКС и RUTUBE.