Стартовал прием заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья»
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Мособлархитектура объявляет старт конкурса «Лучший проект Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Архитектурный конкурс — отличная возможность рассказать о знаковых проектах, которые в ближайшее время планируются к реализации на территории региона и об их авторах. Заявки на конкурс „Лучший проект Подмосковья“ принимаются до 30 ноября, подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоится 13 декабря 2024 года в рамках одноименного архитектурного фестиваля», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Целью конкурса является выявление лучших проектов, популяризация лучших практик в области архитектуры и градостроительства, повышение качества проектирования и формирование современного архитектурного облика и комфортной среды городов и населенных пунктов Подмосковья.
Организатором конкурса выступает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке Ассоциации проектировщиков Московской области. В прошлом году конкурс проводился впервые, и его участниками стали почти 100 проектов, добавила Александра Кузьмина. В этом году с 30 октября до 30 ноября участники могут подать проекты в номинациях:
- Лучший проект Подмосковья категории социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания)
- Лучший проект Подмосковья категории общественные здания и комплексы (административные и торговые комплексы, объекты туризма и отдыха, общественного питания, гостиницы)
- Лучший проект Подмосковья категории промышленной недвижимости (промышленные здания, логистические комплексы, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (включая паркинги), объекты сельскохозяйственного назначения)
- Лучший проект Подмосковья категории жилая недвижимость малой и средней этажности;
- Лучший проект Подмосковья категории жилая многоэтажная недвижимость.
К участию в конкурсе допускаются компании, получившие Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области с 1 января 2020 года, являющиеся авторами (соавторами) или держателями исключительных прав на представленные на Конкурс объекты. Количество поданных проектов не ограничено, участие — бесплатное.
Оценивать конкурсные проекты будут ведущие архитекторы и специалисты в области архитектуры и градостроительства региона.
При принятии решения жюри учитывает (основные критерии):
- соответствие архитектурного проекта номинации;
- общую архитектурную концепцию проекта;
- композиционное и художественное единство, целостность общего архитектурного решения, контекстуальность и ансамблевость;
- объемно-пространственные решения проекта, архитектурно-градостроительный облик;
- инновационность проекта (выбор материалов и технологий).
Итоги архитектурного конкурса подведут в декабре, церемония награждения победителей состоится 13 декабря.
Для участия в Конкурсе участник должен заполнить заявку на сайте www.arhmo.ru. Задать вопросы на тему участия в конкурсе можно, отправив письмо на адрес электронной почты: konkurs@arhmo.ru
Сроки проведения конкурса:
- объявление конкурса — 30 октября
- сбор заявок — до 30 ноября
- подведение итогов конкурса и выбор победителей — до 10 декабря
- оглашение итогов и награждение победителей — 13 декабря
Подавая заявку, участник дает согласие заказчику и оператору Конкурса на публикацию материалов заявок в средствах массовой информации, сети Интернет и заявляет о своем авторском праве на представленный проект.
Требования к заявке
Конкурсная заявка предоставляется в виде цифровых файлов:
- конкурсная заявка по форме в формате doc (в приложении);
- отдельно в составе заявки дается ссылка на иллюстрационные материалы
не менее 100 dpi (визуализации проекта, фотографии реализованного проекта — если имеются);
- альбом А3 в формате *pdf (объем файла не более 30 мб, не более 10 стр.)
и включает:
- Состав авторского коллектива (ФИО);
- наименование компании;
- адрес проекта;
- краткую пояснительную записку с характеристикой архитектурно-градостроительного решения;
- основные технико-экономические показатели и сведения о применяемых материалах;
- аксонометрическую схему здания;
- схему генерального плана на осн. М 1:500 с обозначением входа/выхода в здание;
- схему функционального зонирования одного типового этажа на осн. М 1:400;
- визуализации — не менее 3 шт, не менее 100 dpi.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.