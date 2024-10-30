Стартовал прием заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья»

сегодня в 17:30

Мособлархитектура объявляет старт конкурса «Лучший проект Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Архитектурный конкурс — отличная возможность рассказать о знаковых проектах, которые в ближайшее время планируются к реализации на территории региона и об их авторах. Заявки на конкурс „Лучший проект Подмосковья“ принимаются до 30 ноября, подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоится 13 декабря 2024 года в рамках одноименного архитектурного фестиваля», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Целью конкурса является выявление лучших проектов, популяризация лучших практик в области архитектуры и градостроительства, повышение качества проектирования и формирование современного архитектурного облика и комфортной среды городов и населенных пунктов Подмосковья.

Организатором конкурса выступает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке Ассоциации проектировщиков Московской области. В прошлом году конкурс проводился впервые, и его участниками стали почти 100 проектов, добавила Александра Кузьмина. В этом году с 30 октября до 30 ноября участники могут подать проекты в номинациях:

Лучший проект Подмосковья категории социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания)

Лучший проект Подмосковья категории общественные здания и комплексы (административные и торговые комплексы, объекты туризма и отдыха, общественного питания, гостиницы)

Лучший проект Подмосковья категории промышленной недвижимости (промышленные здания, логистические комплексы, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (включая паркинги), объекты сельскохозяйственного назначения)

Лучший проект Подмосковья категории жилая недвижимость малой и средней этажности;

Лучший проект Подмосковья категории жилая многоэтажная недвижимость.

К участию в конкурсе допускаются компании, получившие Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области с 1 января 2020 года, являющиеся авторами (соавторами) или держателями исключительных прав на представленные на Конкурс объекты. Количество поданных проектов не ограничено, участие — бесплатное.

Оценивать конкурсные проекты будут ведущие архитекторы и специалисты в области архитектуры и градостроительства региона.

При принятии решения жюри учитывает (основные критерии):

соответствие архитектурного проекта номинации;

общую архитектурную концепцию проекта;

композиционное и художественное единство, целостность общего архитектурного решения, контекстуальность и ансамблевость;

объемно-пространственные решения проекта, архитектурно-градостроительный облик;

инновационность проекта (выбор материалов и технологий).

Итоги архитектурного конкурса подведут в декабре, церемония награждения победителей состоится 13 декабря.

Для участия в Конкурсе участник должен заполнить заявку на сайте www.arhmo.ru. Задать вопросы на тему участия в конкурсе можно, отправив письмо на адрес электронной почты: konkurs@arhmo.ru

Сроки проведения конкурса:

объявление конкурса — 30 октября

сбор заявок — до 30 ноября

подведение итогов конкурса и выбор победителей — до 10 декабря

оглашение итогов и награждение победителей — 13 декабря

Подавая заявку, участник дает согласие заказчику и оператору Конкурса на публикацию материалов заявок в средствах массовой информации, сети Интернет и заявляет о своем авторском праве на представленный проект.

Требования к заявке

Конкурсная заявка предоставляется в виде цифровых файлов:

конкурсная заявка по форме в формате doc (в приложении);

отдельно в составе заявки дается ссылка на иллюстрационные материалы

не менее 100 dpi (визуализации проекта, фотографии реализованного проекта — если имеются);

альбом А3 в формате *pdf (объем файла не более 30 мб, не более 10 стр.)

и включает:

Состав авторского коллектива (ФИО);

наименование компании;

адрес проекта;

краткую пояснительную записку с характеристикой архитектурно-градостроительного решения;

основные технико-экономические показатели и сведения о применяемых материалах;

аксонометрическую схему здания;

схему генерального плана на осн. М 1:500 с обозначением входа/выхода в здание;

схему функционального зонирования одного типового этажа на осн. М 1:400;

визуализации — не менее 3 шт, не менее 100 dpi.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.