В рамках Петербургского международного экономического форума 20 июня 2025 года официально был дан старт новому конкурсу среди работодателей «Лидеры в интересах женщин — 2025», сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Конкурс реализуется с 2020 года Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ в целях выявления и масштабирования лучших корпоративных программ, направленных на создание условий для работающих женщин эффективного совмещения профессиональных и семейных обязанностей, содействия их профессиональному долголетию.

Соорганизаторами и партнерами конкурса в нынешнем году выступают АНО «Институт демографического развития», НИУ ВШЭ, мнститут демографической политики имени Д. И. Менделеева и экспертный совет ЭКГ — рейтинга.

В текущем году победители конкурса будут иметь возможность повысить уровень ЭКГ-рейтинга и представить свои корпоративные демографические программы в рамках проекта «Карта ответственного бизнеса».