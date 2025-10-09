Стартовал II этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый 2025»

сегодня в 14:35

В Подмосковье проходит второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025». Конкурс направлен на повышение престижа службы участковых и укрепление доверия граждан к полиции, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Первый этап онлайн-голосования, на котором жители региона выбирали лучшего представителя из подразделения участковых уполномоченных полиции своего муниципального образования, завершился 20 сентября. Победители были определены большинством голосов населения. Теперь они участвуют во втором этапе конкурса, который продлится до 16 октября.

На официальном сайте ГУ МВД России по Московской области размещены фотографии и информация о служебной деятельности каждого претендента. У жителей региона есть уникальная возможность путем онлайн-голосования выбрать лучшего участкового Подмосковья, который представит регион на всероссийском уровне.

Заключительный этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября. Региональные победители будут бороться за звание лучшего участкового России. Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Следить за результатами конкурса можно на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.