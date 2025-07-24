Старосты и председатели МКД Ленинского округа встретились администрацией

Первая в этом году встреча в формате «выездной администрации» для председателей многоквартирных домов и старост прошла на территории Лопатинской школы. Встречу провел заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин совместно с представителями администрации, министерства по содержанию территорий и ГЖН Московской области, депутатского корпуса, Общественной палаты, а также МЧС и полиции. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Жители нашего округа проявляют большой интерес к подобным встречам. Сегодня состоялась продуктивная беседа с председателями многоквартирных домов и старостами, в ходе которой были затронуты наиболее важные аспекты жизни муниципалитета», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Во время личного общения был рассмотрен ряд актуальных проблем. В центре внимания были вопросы безопасности территорий, благоустройства жилых зданий и прилегающих территорий, а также состояние дорожной сети. Кроме того, поднимались традиционные темы: жилищно-коммунальное хозяйство, экология, образование, транспорт и другие. В частности, жительница ЖК «Государев дом» обратилась с вопросом о ремонте дорог вблизи детских садов и школ, а также об обустройстве съездов с тротуаров для маломобильных граждан.

Все озвученные вопросы традиционно приняты в работу профильными отделами администрации Ленинского округа.

Подобные встречи проводятся регулярно в разных районах округа. Актуальная информация о предстоящих встречах публикуется в официальном канале главы Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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