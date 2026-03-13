Староста из Каширы помогает жителям решать бытовые вопросы

Староста поселка Богатищево в Кашире Ирина Лобашова с 2022 года помогает жителям решать коммунальные и социальные проблемы и выстраивает взаимодействие с властями. До избрания она много лет занималась общественной работой и поддержкой односельчан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ирина Викторовна Лобашова — член местного отделения партии «Единая Россия» и староста поселка Богатищево. Жители знают ее как активного и неравнодушного человека. Еще до официального избрания в 2022 году она была старшей по подъезду, занималась вопросами ремонта кровли и коммунальных сетей, помогала соседям разбираться в бытовых проблемах.

Работая в местной амбулатории, Лобашова оставалась на связи с односельчанами: содействовала в получении лекарств, оформлении документов, обращениях в различные инстанции. Одним из переломных моментов стала история спасения женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

«Я пришла в администрацию к начальнику территориального отдела Людмиле Александровне Кузнецовой и сказала: „Нам нужно спасать человека“. Вопрос решили — женщину положили в больницу, помогли. Это все, что мы смогли для нее сделать. Но ее дочь и сейчас помнит, насколько важной была эта помощь для всей семьи», — рассказала Ирина Викторовна.

При выборе старосты жители единогласно поддержали ее кандидатуру. Сейчас она выступает связующим звеном между населением и органами власти, занимается вопросами освещения, обустройства тротуаров, взаимодействует с управляющей компанией и помогает решать социальные проблемы.

Лобашова также отметила конструктивное сотрудничество с депутатским корпусом и руководителем фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов округа Игорем Кручининым.

«Если я не знаю, как поступить, я всегда советуюсь с ним. Знаю, что поможет и подскажет. Ведь главное — чтобы людям жилось комфортнее», — подчеркнула староста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.