Староста и пономарь: депутат объяснил необходимость страхового стажа в храмах

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что работникам храмов — например, пономарям или старостам — как и остальным гражданам России, для получения пенсии необходим страховой стаж, сообщает RT .

«Хочу сразу прояснить для всех, кто столкнулся с такой проблемой: сегодня ключевое значение имеет не общий трудовой, а страховой стаж. Именно он дает право на пенсию и включает периоды, за которые работодатель перечислял страховые взносы в Социальный фонд России», — сказал спикер.

По его словам, при отсутствии оформленного трудового соглашения и соответствующих отметок в трудовой книжке, необходимо подтверждать сам факт трудоустройства и отчисления страховых взносов.

В подобных ситуациях эксперт рекомендовал начать с обращения к работодателю. Следует составить заявление на имя текущего руководителя с просьбой о документальном подтверждении времени вашей занятости, внесении записи в трудовую книжку и предоставлении нужной информации в СФР.

Иванов также предложил подавать два экземпляра заявления, один отправлять почтой с уведомлением о вручении, а при передаче лично — требовать отметку о принятии на вашем экземпляре.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.