Старейшей серийной убийце из России после смерти пришел долг в 96 рублей

Хабаровской пенсионерке-потрошительнице Софье Жуковой, которая признана старейшей в мире серийной убийцей, через 4 года после смерти пришел судебный приказ, касающийся выплаты долга по платежам за газ, тепло и свет на 96 рублей, сообщает РИА Новости .

По данным следствия, Жукова первый раз убила в 2005 году. Тогда ей было 66 лет. Женщину обвинили в убийстве восьмилетней девочки, жившей с ней в одном подъезде. Затем в 2013 году она зарубила топором знакомую, после убийства злоумышленница расчленила и выбросила труп.

В 2019 году в Хабаровске обнаружили останки дворника. В убийстве и расчленении обвинили пенсионерку. Жуковой тогда было 80 лет.

Убийца скончалась от Covid-19 в декабре 2020 года, в январе 2021 решением суда она признана виновной в трех убийствах. Уголовное дело прекратили из-за смерти преступницы.

А в прошлом году на имя Жуковой выписали судебный приказ, касающийся задолженности за газ, отопление и электричество на общую сумму 96 рублей.