«Становится только хуже»: омбудсмен о взлете детской наркомании в Петербурге

Детский омбудсмен Петербурга: за год число подростков-наркоманов выросло на 25%

Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в интервью газете «Петербургский дневник» заявила, что, по официальным данным Смольного, за 2023 год в городе на 25,8% увеличилось число наркоманов в возрасте 15-17 лет.

По итогам прошлого года на учете в наркологических кабинетах стояли свыше 200 несовершеннолетних, четверть из них — за употребление.

Более 100 юных петербуржцев также находились под диспансерным наблюдением из-за приема наркотиков. Более того, омбудсмен признала, что реальные цифры детской наркозависимости в Петербурге могут быть не в разы, а на порядок выше тех, что приводятся в официальных источниках.

«Эксперты уверены, эти цифры можно увеличить в 10, а то и в 30 раз, чтобы они приблизились к реальности. Согласитесь, какой ребенок-наркоман придет и добровольно скажет: „Я употребляю наркотики“?» — сказала уполномоченная по правам детей.

В 2024 году без малого 200 несовершеннолетних петербуржцев попадали в больницы из-за отравления наркотиками. В результате употребления запрещенных веществ погибли 4 ребенка, добавила Митянина.

«Истории наркозависимых детей и подростков регулярно рассматривают на комиссиях по делам несовершеннолетних, родителей привлекают к ответственности. Но, увы, ситуация становится только хуже», — констатировала омбудсмен.