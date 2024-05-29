«Становится только хуже»: омбудсмен о взлете детской наркомании в Петербурге
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Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в интервью газете «Петербургский дневник» заявила, что, по официальным данным Смольного, за 2023 год в городе на 25,8% увеличилось число наркоманов в возрасте 15-17 лет.
По итогам прошлого года на учете в наркологических кабинетах стояли свыше 200 несовершеннолетних, четверть из них — за употребление.
Более 100 юных петербуржцев также находились под диспансерным наблюдением из-за приема наркотиков. Более того, омбудсмен признала, что реальные цифры детской наркозависимости в Петербурге могут быть не в разы, а на порядок выше тех, что приводятся в официальных источниках.
«Эксперты уверены, эти цифры можно увеличить в 10, а то и в 30 раз, чтобы они приблизились к реальности. Согласитесь, какой ребенок-наркоман придет и добровольно скажет: „Я употребляю наркотики“?» — сказала уполномоченная по правам детей.
В 2024 году без малого 200 несовершеннолетних петербуржцев попадали в больницы из-за отравления наркотиками. В результате употребления запрещенных веществ погибли 4 ребенка, добавила Митянина.
«Истории наркозависимых детей и подростков регулярно рассматривают на комиссиях по делам несовершеннолетних, родителей привлекают к ответственности. Но, увы, ситуация становится только хуже», — констатировала омбудсмен.