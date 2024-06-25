Станислав Каторов посетил предприятия «Эс Ти Кроун» и «Мосмек» в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетил с рабочим визитом компанию «Мосмек Недвижимость» и предприятие «Эс Ти Кроун». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Компания «Мосмек Недвижимость» — одно из системообразующих предприятий Ленинского городского округа. Она специализируется на оптовой торговле строительными материалами, аренде и управлении недвижимостью. Один из их арендаторов — предприятие «Эс Ти Кроун», производящее импортозамещающее оборудовании. Обе компании, расположенны на Белокаменном шоссе в Видном.

«Работа „Эс Ти Кроун“ — пример успешного импортозамещения. Например, им удалось освоить технологию производства турбин подачи газа, которые ранее были только у французов и немцев. В компании отмечают, что западные санкции положительно сказались на развитии предприятия, так как позволили выйти на те рынки и занять те ниши, которые ранее были заняты западными производителями, и пробиться туда было практически невозможно», — сказал глава Ленинского округа.

Компания также выпускает вакуумные печи, атмосферные термокамеры, печные горелки для улучшения прочности и других характеристик металлических изделий. Среди заказчиков и партнеров «Эс Ти Кроун» — отечественные и зарубежные компании, в том числе военно-промышленного комплекса. Сейчас в планах — организация совместного с китайской компанией производства пил для резки стали и сплавов.

Кроме того, Станислав Каторов пообщался с руководством АО «Мосмек Недвижимость» — владельца производственно-складского комплекса площадью 135 тысяч квадратных метров с 50-ю арендаторами.

«Наш округ находится очень близко к Москве и из-за своего расположения пользуется спросом у различных компаний: здесь можно разместить склады „последней мили“. В ближайшей перспективе мы планируем реконструкцию наших объектов и строительство складского комплекса класса А», — сказал генеральный директор «Мосмек Недвижимость» Александр Ослопов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московской области удалось привлечь инвесторов из Китая и Индии. Например, инвесторы из КНР приходят со своими технологиями.

«Из иностранных компаний-инвесторов у нас фарма — это Индия. Мы были в Индии, делали роуд-шоу, презентовали свой регион, и 3 месяца спустя 2 инвестора (пришли — ред.) по онкологии и по желудочно-кишечному тракту, соответственно (производство — ред.) лекарств мы будем строить. Каждого инвестора мы сопровождаем», — сказал Воробьев.