«Станет стимулом»: эксперт оценил запреты на закупку иностранных ПК для госнужд

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, специалист в области гаджетов, Илья Корнейчук заявил, что введение более строгих ограничений на приобретение импортных компьютеров и ноутбуков для государственных нужд станет стимулом для расширения покупок отечественной техники, сообщает 360.ru .

«У нас есть собственный потенциал в сфере технологий: процессоры, системные платы, микроэлектроника. Если мы не обеспечим спрос на российскую продукцию, хотя бы в государственных организациях, прогресса не будет», — сказал эксперт.

Кроме того, данная мера повлечет за собой ряд дополнительных положительных моментов, таких как увеличение числа рабочих мест, развитие инженерного дела, науки и других сфер.

Специалист отметил, что на данный момент российские технологии уступают западным стандартам, однако эту разницу возможно уменьшить, используя несколько факторов, первым среди которых он назвал достаточное финансирование данной отрасли.