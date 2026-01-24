Стало стыдно: пенсионерка передумала возвращать себе проданную квартиру

76-летняя пенсионерка передумала возвращать себе квартиру после того, как юрист пристыдила ее на камеру, сообщает Baza .

Она продала квартиру в Сосновоборске (Красноярский край) в октябре 2024 года за 3,6 млн рублей. Жилье приобрела семья для родственника, который сейчас на спецоперации. Сделку провели по всем правилам, с риэлторами, договором и оплатой на безопасный счет. Пенсионерка отдала покупателям ключи, но вскоре передумала.

Она заявила, что стала жертвой мошенников, в момент продажи квартиры не понимала, что делает, и денег у нее нет. Правоохранители организовали проверку, по данному факту возбудили уголовное дело, но не нашли подозреваемых и приостановили его.

После этого пенсионерка подала гражданский иск против покупателей. В нем женщина ссылалась на «когнитивные расстройства», из-за которых сделка с жильем была недействительной.

На суде адвокат покупателей настаивала, что продавец в момент сделки была абсолютно вменяемая — женщина сама вела переговоры, ходила в банк, считала деньги, общалась с риэлторами и добровольно съехала из проданной квартиры. Но бабушка все равно говорила, что не осознавала факт реализации жилья.

Перед последним заседанием в суде юристка покупателей пристыдила пенсионерку на видео и воззвала к ее совести. А на слушании бабушку предупредил, что если ее помешательство примут к сведению, то она отправится в психдиспансер. В тот же момент женщина отказалась от иска. Квартира осталась за покупателями.

