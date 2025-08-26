Стало известно, ждать ли россиянам новых мер поддержки перед учебным годом

В преддверии нового учебного года российские семьи могут получить финансовую помощь от государства. Ожидается, что это снизит финансовое бремя подготовки к школе и сделает процесс более доступным. О деталях возможных выплат и способах их получения рассказал политолог Юрий Самонкин, пишет АБН24 .

По словам политолога, в России планируется внедрение новых мер поддержки для семей с детьми, обучающимися в образовательных учреждениях. Помощь будет направлена семьям, чьи дети учатся в начальной, средней или старшей школе, а также студентам очной формы обучения в техникумах и вузах. Инициатором выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Данная инициатива еще раз стимулирует семьи, особенно многодетные, для тщательной подготовки детей к школе. Сейчас собрать ребенка в школу является с точки зрения экономики дорогостоящим мероприятием. И государство берет на себя финансовые обязательства, которые должны облегчить кошелек родителям», — пояснил Самонкин.

Предлагаемый размер единовременной выплаты для школьников в возрасте от 6 до 18 лет составляет 28,7 тыс. рублей. Студентам средних профессиональных заведений и вузов предлагаются выплаты в размере от 14,3 до 21,5 тыс. рублей. Малоимущие семьи могут рассчитывать на поддержку в размере 43 тыс. рублей на ребенка. Особое внимание уделено детям с инвалидностью: ежегодная выплата для них в возрасте от 6 до 23 лет должна составить 50,2 тыс. рублей, а для молодых инвалидов до 28 лет — 21,5 тыс. рублей.

Самонкин пояснил, что новая программа вписывается в общий курс страны на усиление социальной политики. Он выразил уверенность в поддержке законопроекта обеими палатами Федерального собрания. По мнению эксперта, выплаты должны быть не ниже МРОТ и ежегодно индексироваться в пределах от 15 до 27 тыс. рублей на ребенка. Реализация проекта через портал «Госуслуги» упростит процедуру подачи заявок и получения выплат, обеспечивая удобный доступ для всех граждан.