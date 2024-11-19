Стало известно, возможно ли запретить ГДЗ на законодательном уровне

Эксперты отметили, что ГДЗ могут быть полезны при правильном использовании

Вопрос о необходимости домашнего задания для школьников и влияние готовых домашних заданий (ГДЗ) на образовательный процесс вызывает много споров. ГДЗ становятся доступными в интернете и в печатном виде, что ведет к возможности их запрета со стороны властей, сообщает «ФедералПресс» .

В апреле 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству оптимизировать образовательную программу, что может привести к сокращению домашних заданий. Министр просвещения России Сергей Кравцов также высказался против ГДЗ, утверждая, что они мешают получению образования.

«Это ж нет образования. Это медвежья услуга, когда все ответы есть», — заявил министр.

Однако эксперты отмечают, что ГДЗ могут быть полезными при правильном использовании. Например, они могут помочь учащимся понять сложные задачи и закрепить материал. Эксперт Евгений Куляев подчеркивает, что важно видеть результаты своих усилий, а ГДЗ могут служить подспорьем в этом процессе. Родители могут использовать ГДЗ для контроля за выполнением домашней работы, даже если не разбираются в предмете.

Запретить ГДЗ на законодательном уровне сложно, поскольку они легко доступны через теневые сайты и соцсети. Эксперты считают более важным развивать навыки самостоятельного обучения у детей. Некоторые учителя предлагают создавать уникальные задания, чтобы снизить зависимость от ГДЗ. Также упоминается о развитии искусственного интеллекта, который может решать школьные задачи, что подчеркивает необходимость повышения мотивации учеников к самостоятельному обучению.